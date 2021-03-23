Жители Дона смогут проверить качество молочки в системе маркировки «Честный ЗНАК»

В правительстве Ростовской области состоялось выездное совещание Совета Федерации по внедрению маркировки молочной продукции. Мероприятие провел первый зампредседателя Совфеда, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. В совещании также приняли участие руководители минсельхозпрода, департамента потребительского рынка, Молочного союза России, территориального управления Россельхознадзора, представители Минпромторга России, центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ, центра развития перспективных технологий, региональных предприятий молочной отрасли и типографских услуг и другие заинтересованные службы.По словам Андрея Яцкина, капитальные затраты на маркировку должны перекрываться выгодой, которую добросовестные производители получат в результате очистки рынка от контрафакта. А цель совета федерации - помочь правительству убрать контрафакт без повышения цен. В фокусе особого внимания - фермерские хозяйства.Благодаря новой системе маркировки в выигрыше останутся обе стороны: потребители смогут быть уверены в качестве продукта, а для добросовестных производителей маркировка – это оздоровление конкуренции, ликвидация теневого оборота, который замещается продукцией легальных производителей.Дополнительным бонусом станет прозрачность рынка, а именно возможность видеть наценку. Сейчас эта информации порой закрыта, а маркировка откроет ее для всех участников рынка.Зампредседателя Совфеда подчеркнул, что речь идет о мягком, поэтапном введение нового стандарта. Нагрузка на отрасль должна быть минимальной.Особое значение для социально-экономической ситуации, а также здоровья региона и страны представляет молочная отрасль.- Ежегодное производство молока составляет 1,1 млн тонн, - сообщил во время совещания министр донского сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. - Молокоперерабатывающая отрасль Ростовской области включает два крупных, 11 средних, а также ряд микро молокоперерабатывающих предприятий. Все они находятся в различной степени готовности к внедрению маркировочной системы идентификации.Ростовские производители стали готовиться к маркировке заранее. В настоящее время в «Честном ЗНАКЕ» зарегистрировано более 270 компаний из Ростовской области - это второе место в ЮФО. В системе регистрируются производители, импортеры, оптовые и розничные организации. Всего в донском регионе зарегистрировано порядка 12,1 тысяч участников оборота маркируемых товаров – обуви, одежды, табака, шин, парфюма и прочего.Накануне совещания делегация Совета Федерации посетила одну из двух типографий, рекомендованных оператором маркировки в Ростовской области для нанесения средств идентификации. ООО «Типография Аврора» (Ростов-на-Дону), которая выпускает более 25% от областного объема производимой этикеточной продукции, проводит пробные эксперименты по нанесению маркировки с региональными производителями. Вторая типография ООО «Новопласт» (Азов) приобретает специализированное типографское оборудование.Представители делегации также посетили цех производственно-коммерческой фирмы «Проксима», которая производит более 70% от общего объема производства мороженого в Ростовской области. К внедрению маркировки там стали готовиться с 2019 года и уже инвестировали около 20 миллионов рублей на приобретение специального оборудования.Также некоторое оборудование приобрели ОАО Молочный завод «Орловский» и ООО «Ростовский завод плавленных сыров. Еще восемь предприятий заказали специализированное оборудование к апрелю-маю 2021 года.- В целях стимулирования этой работы возмещается 35% затрат на приобретение оборудования, в том числе по маркировке, - отметил Константин Рачаловский. - Так на 10 предприятий в 2020 году было выделено 112 миллионов рублей регионального бюджета.По словам сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина, Ростовская область может стать хорошим пилотом в реализации проекта по маркировке молочной продукции. Чтобы в регионе были отлажены все нововведения, с руководителями предприятий проводятся встречи для обсуждения всех технических вопросов, требующих решения.