Жители Дона просят принять закон о правовом статусе жертв теракта



Жители Ростовской области просят принять закон, устанавливающий правовой статус жертв теракта. Соответствующая петиция опубликована на популярной интернет-платформе социальных инициатив.



Авторами обращения стали жители Волгодонска - города, в котором произошёл самый крупномасштабный теракт в истории современной России. 16 сентября 1999 года рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал грузовик «ГАЗ-53» со взрывчаткой. Погибли 19 человек, 89 были госпитализированы. Официально пострадали более 16 194 человек, из них около 1 000 детей, повреждены 39 домов и две школы.

«В Российской Федерации, несмотря на подписанные международные договоры, до сих пор не определен правовой статус «жертва террористического акта», «инвалид в результате теракта», - говорится в обращении региональной общественной организации содействия защиты прав пострадавших от теракта «Волга-Дон». - Граждане России, ставшие инвалидами в результате теракта, не получают возмещение за полученное увечье и приравнены к инвалидам по общему заболеванию как получившие травмы в быту с минимальными пенсиями».



Представители организации отмечают, что в России отсутствует программа медицинской реабилитации пострадавших от террористического акта. Жертвы терактов много раз обращались в Госдуму с просьбой принять федеральный закон о социальной защите этой категории россиян. Однако до сих пор ни один подобный документ разработан не был.



Авторы инициативы просят пользователей поддержать их обращение, отмечая, что на месте пострадавших может оказаться каждый.