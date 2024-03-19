Жители Дона до 30 апреля могут проголосовать за объект благоустройства
Жителей Ростовской области приглашают проголосовать за благоустройство территории. Голосование началось 15 марта и продлится до 30 апреля. Дончане должны выбрать объект, который будет благоустроен.
Для удобства жителей выборы проходят в офлайн- и в онлайн-формате. С помощью специального приложения добровольцы помогут отдать свой голос за понравившийся объект. В голосовании принимают участие все граждане старше 14 лет.
- В этом году в голосовании принимают участие 137 объектов, расположенных во всех городах и районах области. За прошедшие выходные за обновленные территории отдали свои голоса порядка 36 тысяч человек, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Выбрать можно только одну территорию из всех представленных на голосовании. Объект, за который проголосует большинство, попадет в очередь на благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».
Проголосовать можно самостоятельно на сайте 61.gorodsreda.ru.
Стоит отметить, в прошлом году благодаря нацпроекту и активному участию жителей в голосовании было благоустроено 124 новых общественных пространства по всей Ростовской области.