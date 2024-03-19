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Жители Дона до 30 апреля могут проголосовать за объект благоустройства

Жители Дона до 30 апреля могут проголосовать за объект благоустройства
Жителей Ростовской области приглашают проголосовать за благоустройство территории. Голосование началось 15 марта и продлится до 30 апреля. Дончане должны выбрать объект, который будет благоустроен.

Для удобства жителей выборы проходят в офлайн- и в онлайн-формате. С помощью специального приложения добровольцы помогут отдать свой голос за понравившийся объект. В голосовании принимают участие все граждане старше 14 лет.

- В этом году в голосовании принимают участие 137 объектов, расположенных во всех городах и районах области. За прошедшие выходные за обновленные территории отдали свои голоса порядка 36 тысяч человек, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Выбрать можно только одну территорию из всех представленных на голосовании. Объект, за который проголосует большинство, попадет в очередь на благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно самостоятельно на сайте 61.gorodsreda.ru.

Стоит отметить, в прошлом году благодаря нацпроекту и активному участию жителей в голосовании было благоустроено 124 новых общественных пространства по всей Ростовской области.
Фото: Правительство РО.
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