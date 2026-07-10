Жители четырех районов Ростова остались без воды из-за прорывов 10 июля
Жители четырех районов Ростова остались без воды из-за прорывов 10 июля. Информацией поделилась региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Необходимый ресурс перестал поступать в дома в Первомайском районе. Водоснабжение ограничили на пр. Сельмаш, 2-20; ул. Селиванова, 47, 49.
Без воды остался и Октябрьский район в границах: Буденновский – Нансена - ф-ка Урицкого - 1905 года.
Восстановить водоснабжение в Первомайском и Октябрьском районах обещают в день отключения к 15:00.
Без необходимого ресурса остались также жители Ворошиловского района. Там коммуникация перестала поступать в границах: Добровольского – Королева – Космонавтов - Комарова.
Вода перестала бежать по трубам в домах в Пролетарском районе. Ограничено водоснабжение по адресам: пр. 40 Лет Победы, 83-117, с литерами и дробями; пр. 40 Лет Победы, 304–330, с литерами и дробями.
Причиной отключения водоснабжения стали прорывы на водопроводных сетях города.
Вернуть воду в эти районы обещают в день отключения к 18:00.