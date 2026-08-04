Жители части Ростова остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

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Часть жителей Ростова осталась без холодной воды 4 августа. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Ограничения затронули Советский район. Без водоснабжения остались дома в границах улиц: 339-й Стрелковой Дивизии, 7-15 (с дробями), улицы Еременко, 46-56 (с дробями), а также улицы Зорге, 25-41 (с дробями).Причиной отключения стал прорыв на водопроводных сетях на улице Еременко.Изначально восстановить подачу воды планировали к 17:00 4 августа. Однако из-за увеличения объема ремонтных работ сроки продлили до 19:00.