Жители части Ростова остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Часть жителей Ростова осталась без холодной воды 4 августа. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограничения затронули Советский район. Без водоснабжения остались дома в границах улиц: 339-й Стрелковой Дивизии, 7-15 (с дробями), улицы Еременко, 46-56 (с дробями), а также улицы Зорге, 25-41 (с дробями).
Причиной отключения стал прорыв на водопроводных сетях на улице Еременко.
Изначально восстановить подачу воды планировали к 17:00 4 августа. Однако из-за увеличения объема ремонтных работ сроки продлили до 19:00.