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Жители Батайска спели песню «День Победы» из окон своих квартир

Жители Батайска спели песню «День Победы» из окон своих квартир
Жители Батайска устроили небольшой дворовой концерт, исполнив песни военных лет из своих окон и балконов. Праздничная акция прошла 9 Мая на улице Ушинского.

Инициаторами небольшого концерта стали участники народного ансамбля песни и танца «Легенда» областного Дома народного творчества. Несколько артистов проживают в одном доме и решили таким образом принять участие во всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ.

В День Победы возле дома включили песни военных лет. А соседи артистов в это время вместе со своими семьями тоже вышли на балконы или открыли окна, после чего стали подпевать ансамблю слова знаменитых военных песен.

- День Победы - это великий праздник, который объединяет всех, - сказала начальник управления культуры города Батайска Антонина Гетьманская. – Наверное, все помнят и легендарные «Катюшу», «Смуглянку», и «Дорожку фронтовую». Мы не знали, сколько жителей захотят спеть вместе. Но мы очень рады, что у нас получился удачный экспромт и акцию поддержали так много людей.

По счастливой случайности жителем того же района оказался Анатолий Аствацатуров. Мужчина реставрирует военную технику и даже открыл в Батайске свой музей.

Он выставил во дворе спонтанного хора легендарные «полуторку» и «Катюшу», а товарищи батайчанина в военной форме 40-х годов также вместе со всем двором подпевали «День Победы» и другие военные песни.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в Ростовской области различные мероприятия и акции, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, постарались максимально вывести в онлайн-формат. Например, акции «Поем всем двором», «Георгиевская ленточка» получили большую популярность среди молодёжи. Тысячи дончан присоединились к этим онлайн-акциям и проектам в память о Великой Победе.

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