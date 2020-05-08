Жители Батайска спели песню «День Победы» из окон своих квартир

Жители Батайска устроили небольшой дворовой концерт, исполнив песни военных лет из своих окон и балконов. Праздничная акция прошла 9 Мая на улице Ушинского.Инициаторами небольшого концерта стали участники народного ансамбля песни и танца «Легенда» областного Дома народного творчества. Несколько артистов проживают в одном доме и решили таким образом принять участие во всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ.В День Победы возле дома включили песни военных лет. А соседи артистов в это время вместе со своими семьями тоже вышли на балконы или открыли окна, после чего стали подпевать ансамблю слова знаменитых военных песен.- День Победы - это великий праздник, который объединяет всех, - сказала начальник управления культуры города Батайска Антонина Гетьманская. – Наверное, все помнят и легендарные «Катюшу», «Смуглянку», и «Дорожку фронтовую». Мы не знали, сколько жителей захотят спеть вместе. Но мы очень рады, что у нас получился удачный экспромт и акцию поддержали так много людей.По счастливой случайности жителем того же района оказался Анатолий Аствацатуров. Мужчина реставрирует военную технику и даже открыл в Батайске свой музей.Он выставил во дворе спонтанного хора легендарные «полуторку» и «Катюшу», а товарищи батайчанина в военной форме 40-х годов также вместе со всем двором подпевали «День Победы» и другие военные песни.Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в Ростовской области различные мероприятия и акции, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, постарались максимально вывести в онлайн-формат. Например, акции «Поем всем двором», «Георгиевская ленточка» получили большую популярность среди молодёжи. Тысячи дончан присоединились к этим онлайн-акциям и проектам в память о Великой Победе.