Жители Азова возмущены резким ростом стоимости проезда до Ростова

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С 1 июля выросла стоимость проезда в маршрутках Азов — Ростов.Владельцы частных минивэнов повысили тариф сразу на 50 рублей. Теперь поездка из одного города в другой обходится пассажирам в 250 рублей. Жители, которые ежедневно ездят в Ростов на работу или учебу, встретили новость о повышении цен с недовольством.По словам одного из пассажиров, в течение двух недель люди пытались выяснить у перевозчиков причины столь резкого роста стоимости проезда, однако получить четкие объяснения так и не удалось.«На любые вопросы мы слышали лишь грубые ответы вроде: “Не нравится — не надо ездить”. В некоторых случаях даже звучали угрозы высадить пассажиров прямо по пути. Многие вынуждены пользоваться этим транспортом, поскольку альтернативы практически нет. При этом мы считаем, что пассажиры могли бы объединиться и попытаться отстоять прежний тариф. Иначе вскоре стоимость ежедневных поездок может вырасти до таких размеров, что добраться до работы станет слишком дорого», — рассказал собеседник.