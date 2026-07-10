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Жители Азова сообщили о звуках взрывов утром 10 июля

Жители Азова сообщили о звуках взрывов утром 10 июля
Жителей Азова напугали звуки взрывов ранним утром 10 июля. О происходящем они начали сообщать около 5:30.

По словам людей, грохот продолжается с 3:20.

Что именно стало источником звуков, пока неизвестно. Некоторые горожане предполагают, что могла работать система ПВО.

В Ростовской области беспилотную опасность объявили 9 июля примерно в 22:30. Спасатели рекомендовали людям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Сейчас специальный режим продолжает действовать в регионе.

Напомним, ночью 9 июля над Ростовской областью уничтожили более 20 БПЛА. Дроны перехватили в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Таганрогском заливе два танкера получили механические повреждения. В Азовском районе обломки БПЛА спровоцировали возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта.
Фото: Дондей
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