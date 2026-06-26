Жителей Советского района Ростова предупредили о новом отключении воды

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Жителей Советского района Ростова предупредили приготовиться еще к одному отключению воды в последней декаде июня. Местные власти сообщили, что 30 июня с 9:00 до 23:00 ряд домов отрежут от водоснабжения.Причиной отключения министр ЖКХ Антонина Пшеничная назвала срочную замену аварийного участка трубы. Работы пройдут в колодце по адресу: Еременко, 58/9. В зону ограничения попадает обширный перечень строений.В частности, без воды останутся все дома по Еременко с номерами 58, 60, 62, 64, 66 и их многочисленные корпуса и литеры, включая № 58/1–58/10, 60/1–60/13, 66/1–66/9 и другие. Также отключение затронет дома на Малиновского под номерами 70, 72 с дробными значениями и литерами, а также все строения на Балке Рябинина — с первого по семнадцатый номера. Горожанам настоятельно рекомендуют запастись водой заранее, чтобы переждать дневной период ремонтных работ.26 июня уже наблюдаются аварийные отключения. В Левенцовском микрорайоне (границы Еременко, Жданова, Ткачева, Маршала Жукова) остановили подачу ГВС до 18:00. А на Жмайлова прорвало водопровод, так что в границах Малиновского, Стабильной, Мильчакова и Стачки вообще нет никакой воды. Починить обещают к 19:00.