Жителей северной части Ростовской области предупредили о мокром снеге

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В северной части Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда. Об этом сообщает ГУ МЧС донского региона.Отмечается, что скользкую дорогу и налипание снега прогнозируют утром и в первой половине дня 18 декабря в таких районах, как Морозовский, Тарасовский, Шолоховский, Обливский и другие. В ночное время не исключен густой туман, из-за которого ухудшится видимость на дорогах.Отметим, водителям стоит убедиться в качестве своей резины на колесах, ведь во время гололеда остановить автомобиль гораздо сложнее. Соблюдайте скоростные режимы и правила ПДД. Пешеходам также рекомендуется быть осторожными и переходить дорогу только после полной остановки машин.