Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей северной части Ростовской области предупредили о мокром снеге

Жителей северной части Ростовской области предупредили о мокром снеге

В северной части Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололеда. Об этом сообщает ГУ МЧС донского региона.

Отмечается, что скользкую дорогу и налипание снега прогнозируют утром и в первой половине дня 18 декабря в таких районах, как Морозовский, Тарасовский, Шолоховский, Обливский и другие. В ночное время не исключен густой туман, из-за которого ухудшится видимость на дорогах.

Отметим, водителям стоит убедиться в качестве своей резины на колесах, ведь во время гололеда остановить автомобиль гораздо сложнее. Соблюдайте скоростные режимы и правила ПДД. Пешеходам также рекомендуется быть осторожными и переходить дорогу только после полной остановки машин.
Фото:canva.com
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.