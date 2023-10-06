Жителей Ростовской области предупредили о заморозках 7 октября
В Ростовской области жителей предупредили о заморозках. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ночью, а также утром 6-7 октября ожидается неблагоприятное погодное явление. Температура воздуха и почвы достигнет -1…-2 градусов.
В период неблагоприятной погоды водителям стоит быть внимательнее на дорогах. На скользкой поверхности возрастает риск серьезных ДТП. Пешеходам необходимо убрать телефон и наушники в сумку при переходе проезжей части.