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Жителей Ростовской области предупредили о заморозках 7 октября

Жителей Ростовской области предупредили о заморозках 7 октября
В Ростовской области жителей предупредили о заморозках. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью, а также утром 6-7 октября ожидается неблагоприятное погодное явление. Температура воздуха и почвы достигнет -1…-2 градусов.

В период неблагоприятной погоды водителям стоит быть внимательнее на дорогах. На скользкой поверхности возрастает риск серьезных ДТП. Пешеходам необходимо убрать телефон и наушники в сумку при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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