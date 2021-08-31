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Жителей Ростовской области предупредили о мощных ливнях с грозой

Жителей Ростовской области предупредили о мощных ливнях с грозой
В Ростовской области ожидаются мощные ливни с грозой и шквалистым ветром. Непогоду прогнозируют 2 сентября.

По информации местного гидрометцентра, в некоторых муниципалитетах западный и юго-западный ветер усилится до 86 километров в час (24 метра в секунду). В это же время пройдут сильные ливни с грозой и градом. Однако в большинстве городов и районов непогода ограничится кратковременными осадками.

В связи с этим температура воздуха снизится до +21...+26 градусов днем, в восточных муниципалитетах - до +28. Ночью термометр покажет +16...+21 градус, местами - до +10.

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