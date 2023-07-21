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Жителей Ростовской области предупредили о мощном ливне и грозе 21 июля

Жителей Ростовской области предупредили о мощном ливне и грозе 21 июля
Ростовскую область снова накроет мощным ливнем с грозой и градом. О непогоде 21 июля сообщили донские синоптики.

В ближайшие часы местами в регионе пройдут сильные дожди, поднимется ураганный ветер. Его скорость достигнет 23 метров в секунду (или 83 километра в час).

В связи с непогодой на Дону объявили штормовое предупреждение. В это время рекомендуется по возможности не выходить из дома. Во время грозы нужно отключить электроприборы от сети, закрыть окна и двери. Из-за осадков может подтопить улицы. В частности, это касается Таганрога, Волгодонска и Ростова.

Водителям транспорта стоит позаботиться о его сохранности: парковаться нужно вдали от деревьев, рекламных щитов. Лучше всего - на специальных парковочных местах.
Фото: Rostov.ru.
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