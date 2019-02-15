Житель Ростовской области похитил 300 тысяч рублей, притворившись строителем



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Лжестроитель обманул 16 жителей Ростовской области.



Мужчина из Неклиновского района дал объявление о том, что готов выполнить различные строительные работы. Встречаясь с заказчиками, он обсуждал план работ и брал предоплату, а потом пропадал. Таким образом «предприниматель» заработал 300 тысяч рублей, обманув 16 человек.



Когда наниматели понимали, что стали жертвой мошенника, они обращались в полицию.

- В результате оперативных мероприятий был задержан 30-летний мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он помещен под домашний арест.