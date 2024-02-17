Житель Ростовской области за день до гибели в СВО оставил послание дочери

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Под Бахмутом погиб еще один житель Ростовской области. Дмитрий Болоцков скончался 28 января при артобстреле, сообщили в школе № 40 в Шахтах, где учился боец.Дмитрий Болоцков родился и учился в Шахтах. После школы окончил техникум по специальности «Электрослесарь». До начала спецоперации работал на шахте. В рамках частичной мобилизации в 2022 году его призвали в ряды ВС.Погиб 28 января во время артобстрела в районе села Ивановское. За сутки до гибели он написал жене сообщение: «Ухожу на задание на 2 дня. Я вас очень сильно люблю, доча – за старшую.».Дмитрия похоронили на родине 11 февраля. Он представлен к государственной награде.