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Житель Ростовской области за день до гибели в СВО оставил послание дочери

Житель Ростовской области за день до гибели в СВО оставил послание дочери
Под Бахмутом погиб еще один житель Ростовской области. Дмитрий Болоцков скончался 28 января при артобстреле, сообщили в школе № 40 в Шахтах, где учился боец.

Дмитрий Болоцков родился и учился в Шахтах. После школы окончил техникум по специальности «Электрослесарь». До начала спецоперации работал на шахте. В рамках частичной мобилизации в 2022 году его призвали в ряды ВС.

Погиб 28 января во время артобстрела в районе села Ивановское. За сутки до гибели он написал жене сообщение: «Ухожу на задание на 2 дня. Я вас очень сильно люблю, доча – за старшую.».

Дмитрия похоронили на родине 11 февраля. Он представлен к государственной награде.
Фото: Соцсети.
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