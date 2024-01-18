Житель Ростовской области ударил девушку-полицейского в аэропорту Волгограда

Фото: Rostov.ru

Житель Ростовской области ударил по лицу девушку-полицейского в аэропорту Волгограда. Происшествие случилось утром 16 января.В тот день сотрудники МВД, которые дежурили в хабе, увидели нетрезвого мужчину. Он вел себя неадекватно, кричал и ругался матом. Оказалось, дебошир ждал свой рейс. Правоохранители хотели успокоить нервного мужчину и сделали ему замечание. В ответ он обматерил полицейских и ударил девушку в форме по лицу.По информации местного портала «Городские вести», дебоширом оказался житель Ростовской области. После случившегося ЧП мужчину задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.