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Житель Ростовской области ударил девушку-полицейского в аэропорту Волгограда

Житель Ростовской области ударил девушку-полицейского в аэропорту Волгограда
Житель Ростовской области ударил по лицу девушку-полицейского в аэропорту Волгограда. Происшествие случилось утром 16 января.

В тот день сотрудники МВД, которые дежурили в хабе, увидели нетрезвого мужчину. Он вел себя неадекватно, кричал и ругался матом. Оказалось, дебошир ждал свой рейс. Правоохранители хотели успокоить нервного мужчину и сделали ему замечание. В ответ он обматерил полицейских и ударил девушку в форме по лицу.

По информации местного портала «Городские вести», дебоширом оказался житель Ростовской области. После случившегося ЧП мужчину задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Фото: Rostov.ru
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