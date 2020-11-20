Житель Ростовской области пострадал в ДТП на трассе Воронеж - Луганск

На трассе Воронеж - Луганск водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП. Авария случилась на 217-м километре автодороги днем 22 ноября.По предварительным данным, житель Ростовской области за рулем «МАЗ-5440» с полуприцепом столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 21-летнего жителя Кантемировского района. В результате аварии у легковушки снесло крышу, машина превратилась в кабриолет. Авто, ставшее грудой металла, восстановлению не подлежит. Без жертв обойтись не удалось.- В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Пассажир отечественного авто, а также 31-летний дончанин, сидевший на пассажирском сиденье грузовика, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.