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Житель Ростовской области пострадал в ДТП на трассе Воронеж - Луганск

Житель Ростовской области пострадал в ДТП на трассе Воронеж - Луганск
На трассе Воронеж - Луганск водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП. Авария случилась на 217-м километре автодороги днем 22 ноября.

По предварительным данным, житель Ростовской области за рулем «МАЗ-5440» с полуприцепом столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 21-летнего жителя Кантемировского района. В результате аварии у легковушки снесло крышу, машина превратилась в кабриолет. Авто, ставшее грудой металла, восстановлению не подлежит. Без жертв обойтись не удалось.

- В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Пассажир отечественного авто, а также 31-летний дончанин, сидевший на пассажирском сиденье грузовика, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

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