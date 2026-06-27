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Житель Ростовской области получил условный срок за браконьерство на лосей

Житель Ростовской области получил условный срок за браконьерство на лосей

Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила о вынесении приговора в отношении охотника, признанного виновным в браконьерстве. Инцидент произошел в сентябре 2024 года в Милютинском районе.

Местный житель отправился на охоту в лес, где, не имея соответствующего разрешения, добыл двух лосей. После этого он с помощью экскаватора-погрузчика перевез туши животных к себе домой, где и разделал их.

При рассмотрении дела суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого, отсутствие судимостей и наличие у него на иждивении малолетнего ребенка. Эти факторы, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, позволили суду назначить наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Кроме того, охотнику на два с половиной года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с охотой. Браконьер также обязан возместить причиненный природе ущерб, который оценивается в 160 тысяч рублей.
Фото: Donday
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