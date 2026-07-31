Житель Ростовской области едва не утонул, решив искупаться в запрещенном месте

- Купание в необорудованных местах — это риск для жизни. Течение, ямы, коряги и другие скрытые опасности могут привести к трагедии, - сообщили в ДПЧС Ростовской области.

Фото: ДПЧС РО

В Песчанокопском районе мужчина едва не стал жертвой собственной беспечности, решив искупаться в месте, где купание запрещено. О происшествии 31 июля сообщили в ДПЧС Ростовской области.Инцидент произошел на реке Колошка. Из-за жаркой погоды местный житель решил зайти в воду, несмотря на установленный запрет.В этот момент акваторию патрулировали спасатели. Они заметили мужчину, потребовали покинуть воду и составили в отношении него административный протокол.За нарушение правил безопасности на воде предусмотрены штрафы: для граждан — от 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 2 000 до 10 000 рублей, а для юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей.Спасатели напоминают жителям региона, что отдыхать следует только на официально оборудованных пляжах. Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Ростовской области утонули 24 человека.