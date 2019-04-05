Житель Ростова предлагает ввести в области экологический патруль



Ростовчанин предлагает создать в городе экологическую полицию. Такую петицию Фёдор Розенков опубликовал на общественном интернет-портале. Он пишет, что жителям донской столицы стоит не просто говорить, что в Европе лучше. Нужно понимать, что дело не в стране проживания, а в людях.



С наступлением тепла отдыхающие стали выезжать на природу. Многие, увы, не считают нужным собрать после себя пластиковую посуду, бутылки и пакеты. Для того, чтобы перевоспитать дончан, требуется слишком много времени. Самый лучший способ — это введение штрафов или других наказаний для тех, кто мусорит. Для того, чтобы следить за порядком, в Ростовской области нужно внедрить эко-полицию.