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Житель Ростова получил 13 лет «строгача» за распространение детской порнографии

Житель Ростова получил 13 лет «строгача» за распространение детской порнографии
Суд вынес приговор в отношении 26-летнего мужчины. Его обвиняли в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и распространении детской порнографии.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы местный житель знакомился с несовершеннолетними и малолетними девочками в соцсетях. После того как между мужчиной и детьми завязывался диалог, он приглашал их в мессенджеры. Там он отправлял девочкам интимные сообщения. Всего жертвами злоумышленника стали шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет, проживающих в Орловской, Брянской, Новосибирской, Курской, Ростовской областях.

Помимо этого, в 2021 году местный житель прибрел, хранил, а затем распространил детскую порнографию в интернете.

- Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину, - добавили в СУ СК по Ростовской области.

Судом ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Фото: Rostov.ru
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