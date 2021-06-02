Житель Гуково пойдет под суд за убийство знакомого и хранение наркотиков

Житель города Гуково Ростовской области пойдет под суд за ряд преступлений. Мужчину обвиняют в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств.В январе 2019 года 35-летний обвиняемый встретился со своим знакомым на улице Стахановской. В какой-то момент они начали ссориться. В гневе мужчина взял веревку и набросил на шею 50-летнему приятелю. Он затянул удавку и душил до тех пор, пока несчастный не перестал подавать признаки жизни.Оставлять тело посреди улицы, под окнами жилых домов, мужчина побоялся. Пытаясь скрыть следы преступления, он затащил труп в подвал ближайшего заброшенного здания. Несмотря на попытки замести следы, он оказался одним из подозреваемых. Когда к мужчине нагрянули с обыском, то обнаружили большое количество каннабиса. Наркотики он хранил для личного употребления. При этом выяснилось, что во время одной из пьянок он избил свою мать.В итоге дончанин стал фигурантом дела уже по нескольким статьям УК РФ.- Уже собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.