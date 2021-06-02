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Житель Гуково пойдет под суд за убийство знакомого и хранение наркотиков

Житель Гуково пойдет под суд за убийство знакомого и хранение наркотиков
Житель города Гуково Ростовской области пойдет под суд за ряд преступлений. Мужчину обвиняют в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

В январе 2019 года 35-летний обвиняемый встретился со своим знакомым на улице Стахановской. В какой-то момент они начали ссориться. В гневе мужчина взял веревку и набросил на шею 50-летнему приятелю. Он затянул удавку и душил до тех пор, пока несчастный не перестал подавать признаки жизни.

Оставлять тело посреди улицы, под окнами жилых домов, мужчина побоялся. Пытаясь скрыть следы преступления, он затащил труп в подвал ближайшего заброшенного здания. Несмотря на попытки замести следы, он оказался одним из подозреваемых. Когда к мужчине нагрянули с обыском, то обнаружили большое количество каннабиса. Наркотики он хранил для личного употребления. При этом выяснилось, что во время одной из пьянок он избил свою мать.

В итоге дончанин стал фигурантом дела уже по нескольким статьям УК РФ.

- Уже собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Фото: novostivoronezha.ru.

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