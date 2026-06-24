«Жилой дом Ф. Х. Юрченко» в Семикаракорске продают за пять миллионов рублей

Фото: сайт администрации Семикаракорского района

Исторический особняк Ф. Х. Юрченко в Семикаракорске выставлен на продажу за пять миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на одной из популярных платформ.Здание, расположенное по адресу: улица Ленина, дом 97, является объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус был официально присвоен ему в 2024 году. Особняк представляет собой образец традиционной донской застройки начала XX века с характерными элементами кирпичного декора.К зданию прилагается земельный участок площадью 689,5 квадратного метра, который может быть использован для организации парковки, летней террасы или расширения помещений. Автор объявления отмечает, что просторные и функциональные внутренние пространства особняка позволяют адаптировать его под различные виды деятельности, включая офисы, торговые площади формата street retail, а также проекты в сфере социального предпринимательства.Ранее в этом здании располагался Семикаракорский историко-краеведческий музей. Однако из-за разросшихся музейных фондов и отсутствия необходимой инфраструктуры (в частности, фондохранилища) в 2005 году музей был переведен в районный Дом культуры.