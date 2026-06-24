Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Жилой дом Ф. Х. Юрченко» в Семикаракорске продают за пять миллионов рублей

«Жилой дом Ф. Х. Юрченко» в Семикаракорске продают за пять миллионов рублей

Исторический особняк Ф. Х. Юрченко в Семикаракорске выставлен на продажу за пять миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на одной из популярных платформ.

Здание, расположенное по адресу: улица Ленина, дом 97, является объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус был официально присвоен ему в 2024 году. Особняк представляет собой образец традиционной донской застройки начала XX века с характерными элементами кирпичного декора.

К зданию прилагается земельный участок площадью 689,5 квадратного метра, который может быть использован для организации парковки, летней террасы или расширения помещений. Автор объявления отмечает, что просторные и функциональные внутренние пространства особняка позволяют адаптировать его под различные виды деятельности, включая офисы, торговые площади формата street retail, а также проекты в сфере социального предпринимательства.

Ранее в этом здании располагался Семикаракорский историко-краеведческий музей. Однако из-за разросшихся музейных фондов и отсутствия необходимой инфраструктуры (в частности, фондохранилища) в 2005 году музей был переведен в районный Дом культуры.
Фото: сайт администрации Семикаракорского района
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика