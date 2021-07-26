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Жильцы дома на улице Ларина рассказали подробности о взрыве

Жильцы дома на улице Ларина рассказали подробности о взрыве

Жильцы дома на улице Ларина, 11 в Ростове рассказали Rostov.ru подробности о взрыве. Происшествие случилось 24 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

По предварительным данным причиной ЧП стал взрыв бытового газа на третьем этаже. В результате происшествия в доме выбило окна. Кроме того, пострадал мужчина, находившийся в квартире.

-В это время я сидела дома и смотрела Олимпиаду.- делится Валентина, соседка пострадавших через стену- У меня проблемы со слухом, но даже я услышала, как у них что-то взорвалось. Было ощущение, что дом пошатнулся. Я подумала, что это землетрясение началось.



На место выехали спасатели, полицейские и медики. Дверь в взорвавшуюся квартиру была закрыта, поэтому спасателям пришлось выбить её. Валентина видела, как мужчину за руки несли на улицу сотрудники МЧС, а уже там ему дали кислородную маску.

- Когда это случилось, я сразу выбежала на улицу. Мужчина лежал прямо на земле. И вокруг него все остальные (медики, спасатели и полицеские). Участковый сказал, что жить будет - делится Варвара, жительница соседнего подъезда.



По её словам, подобных происшествий в доме не было больше 50 лет. Да и эти жильцы с третьего этажа не здешние. Заехали недавно, с ними никто и не знаком.

Газовая служба заверила соседей, что сейчас они в безопасности, переживать сейчас не о чем. Однако причина взрыва до сих пор неизвестна.

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