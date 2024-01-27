Жильцы дома на Нариманова рассказали, как начала рушиться стена
Жильцы дома на улице Нариманова, 72/3 поделились эмоциями после ЧП. Оказывается, некоторые ростовчане, проживающие в соседних подъездах, даже не слышали шума, когда обрушилась стена.
— В общей группе дома прочли, что квартира на первом этаже (прим. — в первом подъезде) обвалилась. Никакого шума не было. Мы выскочили, увидели. Там рухнул и потолок на втором этаже, — говорит DonDay.ru Елена Иванкова из второго подъезда. — Испугались, выбежали из дома. Взяли с собой деньги, документы, одежду теплую.
Большинство жильцов почувствовали вибрацию в квартирах во время ЧП. Люди в панике начали собирать ценные вещи, документы и одежду. Многие стали выбегать на улицу с домашними животными — котами, собаками, хомяками и другими грызунами.
Стена в первом подъезде пятиэтажки обрушилась 27 января около 20:00. Из пятиэтажки эвакуировали 95 человек. На место прибыли спасатели и медики. Людей отвезли на автобусе в пункт временного размещения, развернутый в километре от места происшествия.