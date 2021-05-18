Жертвами коронавируса стали ещё 23 жителя Ростовской области

В Ростовской области с подтверждённым ковидным диагнозом скончались ещё 23 человека. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 20 мая.За минувшие сутки от COVID-19 умерли 14 женщин в возрасте от 64 до 90 лет и девять мужчин 44-летнего – 95-летнего возраста. У всех пациентов патологоанатомы выявили различные хронические заболевания, в числе которых - проблемы с обменом веществ и болезни сердечно-сосудистой системы.Так, за весь период пандемии на Дону коронавирус унёс жизни 4 302 человек. В России этот показатель на сегодняшний день составил 117 361.Отметим, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировали 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Дону с марта 2020 года зарегистрировали 32 129 инфицированных.В рейтинге по эпидемиологической ситуации в субъектах РФ донской регион занимает пятую позицию. На первых позициях разместились Москва (1 148 508 заражённых, 19 474 умерших), Санкт-Петербург (430 492 заражённых, 13 921 умерший), Московская (262 937 заражённых, 6 040 умерших) и Нижегородская (116 527 заражённых, 3 465 умерших) области.