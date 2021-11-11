Жертвами COVID-19 стали еще 33 жителя Ростовской области
Жертвами коронавирусной инфекции стали еще 33 жителя Ростовской области. Об этом сообщает донское правительство.
По данным Роспотребнадзора на 13 ноября, в регистре умерших - еще 12 женщин и 21 мужчина. Все они были возрастом от 48 до 94 лет и, помимо COVID-19, болели другими различными хроническими заболеваниями. У большинства были диагностированы болезни сердечно-сосудистой системы организма.
Напомним, общее число умерших от коронавируса в донском регионе составило 8 113 жителей.