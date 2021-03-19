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Жертвами COVID-19 на Дону стали еще 10 человек

Жертвами COVID-19 на Дону стали еще 10 человек
Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 10 человек. За последние 24 часа от инфекции скончались шесть женщин и четверо мужчин.

По информации регионального правительства, от COVID-19 умерли дончанки в возрасте от 52 до 92 лет и мужчины в возрасте от 56 до 80 лет. Все они имели хронические заболевания.

Особо опасен коронавирус для пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Как правило, они сложнее переносят инфекцию, чем молодежь. Однако, среди жертв на Дону числятся 12-летний мальчик, 18-летний парень, 19-летняя и 23-летняя девушки.

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