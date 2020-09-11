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Жертвами COVID-19 на Дону стали 31-летняя женщина и два пенсионера

Жертвами COVID-19 на Дону стали 31-летняя женщина и два пенсионера
В Ростовской области жертвами коронавируса стали 31-летняя женщина и два пенсионера. Информация об этом опубликована на сайте правительства донского региона.

Все погибшие имели хронические заболевания. Дончанка страдала заболеванием с иммунологическими нарушениями, а 72-летний и 80-летний мужчины имели проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Всего в области насчитывают 400 погибших от COVID-19. Самой молодой жертве коронавируса было всего 12 лет.

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