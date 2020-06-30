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Женщину, разыскиваемую на Дону, нашли живой

Женщину, разыскиваемую на Дону, нашли живой
Разыскиваемую в донском регионе женщину нашли живой. 35-летней жительнице Обнинска ничего не угрожает. Ольга Баранцова вышла на связь с родственниками. Об этом сообщают волонтеры.

Ранее сообщалось, что 13 июня женщина выехала из Обнинска в Москву, оттуда направилась в Воронеж. Известно, что Ольга доехала до места назначения. Однако с тех пор она не отвечает на звонки родных и близких. Есть вероятность, что женщина поехала на Украину через Ростовскую область, так как является уроженкой Луганска.

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