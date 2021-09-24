Женщину из Московской области ищут на Дону

Женщину из Московской области ищут в донском регионе. Любовь Гришко могла отправиться в Ростовскую область. Днем 23 сентября она вместе со своей собакой породы китайская хохлатая вышла из дома и не вернулась обратно.Согласно ориентировке, рост разыскиваемой - 165 сантиметров, Любовь плотного телосложения, волосы темно-коричневые, глаза карие.В день исчезновения на ней были темно-синяя удлиненная куртка, джинсы синего цвета, обута в сапоги.Если вы знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 02 или 8-800-700-54-52.