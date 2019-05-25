Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Женщина-зажигалка: в Сети появилось фото ростовчанки Аллегровой в составе поп-группы

Женщина-зажигалка: в Сети появилось фото ростовчанки Аллегровой в составе поп-группы
В Сети появилось ретро-фото ростовчанки Ирины Аллегровой. Старый снимок сделан ещё тогда, когда певица выступала в составе группы «Электроклуб».

В составе коллектива она была около пяти лет, до 1990-го года. Вместе с «Электроклубом» она впервые исполнила «Песочные часы», «Голос ребёнка», «Старое зеркало» и знаменитые «Чистые пруды».

Музыканты в те годы не только придерживались модных тенденций, но и сами их создавали. Образ членов «Электроклуба» копировали многие представители молодёжи. Аллегрова носила дерзкие короткие платья, пиджаки и жилеты со множеством значков и цепей. На её руках обязательно были чёрные короткие перчатки, на голове — знаменитая пышная причёска.

Поклонники творчества ростовчанки с теплом вспоминают, как в 80-е годы ходили на концерты «Электроклуба». При этом все они отмечают, что Ирина как была красавицей в то время, так ей и осталась.
Женщина-зажигалка: в Сети появилось фото ростовчанки Аллегровой в составе поп-группы
Фото: avproduction.am

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.