Женщина-зажигалка: в Сети появилось фото ростовчанки Аллегровой в составе поп-группы



В Сети появилось ретро-фото ростовчанки Ирины Аллегровой. Старый снимок сделан ещё тогда, когда певица выступала в составе группы «Электроклуб».



В составе коллектива она была около пяти лет, до 1990-го года. Вместе с «Электроклубом» она впервые исполнила «Песочные часы», «Голос ребёнка», «Старое зеркало» и знаменитые «Чистые пруды».



Музыканты в те годы не только придерживались модных тенденций, но и сами их создавали. Образ членов «Электроклуба» копировали многие представители молодёжи. Аллегрова носила дерзкие короткие платья, пиджаки и жилеты со множеством значков и цепей. На её руках обязательно были чёрные короткие перчатки, на голове — знаменитая пышная причёска.



Поклонники творчества ростовчанки с теплом вспоминают, как в 80-е годы ходили на концерты «Электроклуба». При этом все они отмечают, что Ирина как была красавицей в то время, так ей и осталась.



Фото: avproduction.am