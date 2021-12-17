Жена наставника сборной России по футболу выпустила первый клип
Жена Валерия Карпина Дарья выпустила свой первый клип на песню «Алкоголь». Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Главный тренер отечественной сборной оценил творчество супруги. Он поделился кусочком клипа у себя в соцсетях и добавил забавную подпись: «А баба-блогер не только всякую хрень снимает».
Подписчики Дарьи остались в восторге от ее работы. В комментариях многие пользователи отмечают великолепный голос супруги тренера “желто-синих”.
Отметим, что Дарья увлекается музыкой с самого детства и уже записала несколько синглов.