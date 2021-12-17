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Жена наставника сборной России по футболу выпустила первый клип

Жена наставника сборной России по футболу выпустила первый клип

Жена Валерия Карпина Дарья выпустила свой первый клип на песню «Алкоголь». Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Главный тренер отечественной сборной оценил творчество супруги. Он поделился кусочком клипа у себя в соцсетях и добавил забавную подпись: «А баба-блогер не только всякую хрень снимает».

Подписчики Дарьи остались в восторге от ее работы. В комментариях многие пользователи отмечают великолепный голос супруги тренера “желто-синих”.

Отметим, что Дарья увлекается музыкой с самого детства и уже записала несколько синглов.
Фото: Яндекс.Новости
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