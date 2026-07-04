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Жара до +35 градусов ожидается в Ростовской области в первый выходной июля

Жара до +35 градусов ожидается в Ростовской области в первый выходной июля
В Ростовской области в первый выходной день июля ожидается жара до +35 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра на 4 июля.

В этот день в регионе будет переменная облачность. Утром и днем местами пройдут ливни с грозой, возможен град и сильный ветер.

Синоптики прогнозируют ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время непогоды его порывы могут усилиться до 20-25 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +20…+25 градусов, в отдельных районах похолодает до +16. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов.
Фото: Дондей
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