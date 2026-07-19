Жара до +32 градусов придет в Ростовскую область перед началом рабочей недели

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В Ростовской области перед началом рабочей недели ожидается жара до +32 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра на 19 июля.В этот день в регионе будет переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.Также ожидается ветер с порывами до 6-11 метров в секунду.Днем температура воздуха составит +24...+29 градусов. На юге Ростовской области столбики термометров поднимутся до +32.В отдельных северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Местами в северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных районах и Приазовье будет действовать высокая пожароопасность четвертого класса. Жителям рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности.