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Жара до +32 градусов придет в Ростовскую область перед началом рабочей недели

Жара до +32 градусов придет в Ростовскую область перед началом рабочей недели
В Ростовской области перед началом рабочей недели ожидается жара до +32 градусов. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра на 19 июля.

В этот день в регионе будет переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Также ожидается ветер с порывами до 6-11 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит +24...+29 градусов. На юге Ростовской области столбики термометров поднимутся до +32.

В отдельных северо-западных, северо-восточных, южных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Местами в северо-западных, северо-восточных, южных, юго-восточных районах и Приазовье будет действовать высокая пожароопасность четвертого класса. Жителям рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности.
Фото: Дондей
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