Жара до +31 градуса ожидается в Ростовской области в начале рабочей недели

Фото: Дондей

В Ростовской области в начале новой рабочей недели ожидается жара до +31 градуса. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра на 6 июля.В этот день в регионе будет переменная облачность. В отдельных районах возможны ливни с грозой, градом и сильным ветром.Синоптики предупреждают о сильном ветре. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. При ухудшении погоды порывы могут усилиться до 25 метров в секунду.Ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов, местами похолодает до +10. Днем столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса.