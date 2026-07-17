Зеркало в подъезде многоэтажки в Батайске упало на маленького ребенка

Фото: Дондей

Несчастный случай произошел утром 17 июля в Батайске. В жилом комплексе «Парк Культуры» на улице Ленина пострадал полуторагодовалый ребенок, на которого упало зеркало.Зеркало в шестом подъезде было повреждено еще больше недели назад. Местные жители несколько раз просили управляющую компанию заменить треснувшее стекло, но в УК, как утверждается, просили подождать.В тот день мама с ребенком выходила из дома. Малыш остановился возле треснувшего зеркала, после чего стекло выпало и упало на него.Очевидцы говорят, что испуганная мать с окровавленным ребенком на руках забежала в ближайшую кофейню и попросила вызвать скорую. Чтобы не терять время, сотрудница расположенного рядом продуктового магазина предложила отвезти семью в медучреждение.Информация о состоянии мальчика уточняется.