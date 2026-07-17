Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Зеркало в подъезде многоэтажки в Батайске упало на маленького ребенка

Зеркало в подъезде многоэтажки в Батайске упало на маленького ребенка
Несчастный случай произошел утром 17 июля в Батайске. В жилом комплексе «Парк Культуры» на улице Ленина пострадал полуторагодовалый ребенок, на которого упало зеркало.

Зеркало в шестом подъезде было повреждено еще больше недели назад. Местные жители несколько раз просили управляющую компанию заменить треснувшее стекло, но в УК, как утверждается, просили подождать.

В тот день мама с ребенком выходила из дома. Малыш остановился возле треснувшего зеркала, после чего стекло выпало и упало на него.

Очевидцы говорят, что испуганная мать с окровавленным ребенком на руках забежала в ближайшую кофейню и попросила вызвать скорую. Чтобы не терять время, сотрудница расположенного рядом продуктового магазина предложила отвезти семью в медучреждение.

Информация о состоянии мальчика уточняется.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика