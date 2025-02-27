Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Земля будет находиться под влиянием крупных корональных дыр до 2 марта. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Образование корональных дыр специалисты обнаружили еще в начале текущего года. Они возвращаются к Земле уже третий раз. Так как дыры расположены на противоположных сторонах Солнца, когда звезда крутится вокруг своей оси за 27 суток, дыры раз в месяц поворачиваются к Земле. Такой процесс приводит к магнитным бурям. Метеозависимые люди в этот период могут чувствовать недомогание и усталость.Специалисты утверждают, что планета будет находиться в зоне действия корональных дыр до 2 марта включительно.