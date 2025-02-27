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Земля будет находиться под влиянием крупных корональных дыр до 2 марта

Земля будет находиться под влиянием крупных корональных дыр до 2 марта
Земля будет находиться под влиянием крупных корональных дыр до 2 марта. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Образование корональных дыр специалисты обнаружили еще в начале текущего года. Они возвращаются к Земле уже третий раз. Так как дыры расположены на противоположных сторонах Солнца, когда звезда крутится вокруг своей оси за 27 суток, дыры раз в месяц поворачиваются к Земле. Такой процесс приводит к магнитным бурям. Метеозависимые люди в этот период могут чувствовать недомогание и усталость.

Специалисты утверждают, что планета будет находиться в зоне действия корональных дыр до 2 марта включительно.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии
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