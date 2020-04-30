Земельные участки Таганрогского кожзавода выставили на торги за 53,6 миллиона

Земельные участки ОАО «Таганрогский кожевенный завод» выставили на торги за 53,6 миллиона рублей. Данные об этом разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Распродать планируется пять земельных участков общей площадью около 179 тысяч квадратных метров. Сообщается, что один из участков находится в залоге у ПАО «Банк Кредит». Аукцион должен состояться 4 июня.ОАО «Таганрогский кожевенный завод» был основан в 1996 году. Завод занимался производством натуральной кожи. В феврале 2017 года предприятие признали банкротом.