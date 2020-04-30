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Земельные участки Таганрогского кожзавода выставили на торги за 53,6 миллиона

Земельные участки Таганрогского кожзавода выставили на торги за 53,6 миллиона
Земельные участки ОАО «Таганрогский кожевенный завод» выставили на торги за 53,6 миллиона рублей. Данные об этом разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Распродать планируется пять земельных участков общей площадью около 179 тысяч квадратных метров. Сообщается, что один из участков находится в залоге у ПАО «Банк Кредит». Аукцион должен состояться 4 июня.

ОАО «Таганрогский кожевенный завод» был основан в 1996 году. Завод занимался производством натуральной кожи. В феврале 2017 года предприятие признали банкротом.

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