Завяли гладиолусы: цветочный бизнес на Дону погибает из-за пандемии
В Ростовской области средний и малый бизнес буквально воет: из-за пандемии коронавируса все небольшие предприятия, не торгующие товарами первой необходимости, закрыты уже более месяца. Сейчас им остаётся буквально только лапу сосать. Даже те, кто налаживает торговлю онлайн, терпят огромные убытки. Период упадка переживают, в частности, представители цветочного бизнеса.
- Заранее нас, конечно, никто не предупредил. 28 марта нам прислали постановление о том, что надо закрыть магазины. Времени дали до вечера, - вспоминает Анна, владелец магазина «Цветочный дворик» в Донецке.
К её словам присоединилась и коллега из Таганрога - Евгения. Каждый предприниматель сделал накануне закрытия большие закупки на сумму порядка 70-80 тысяч рублей. Здесь были живые цветы, комнатные и срезанные растения. Естественно, за день продать все цветы не вышло. Итог: за неделю всё пропало.
Конечно, цветочные магазины могут работать на доставку, принимая заказы по телефону или через Интернет. Но это всё равно не сравнится с полноценной работой, учитывая, что на то, чтобы наладить удалённую продажу, требуется много времени.
- Хоть многие покупатели и заказывают сейчас букеты по Сети, всё равно это не так востребовано. К тому же люди просто-напросто не привыкли делать такие заказы. В нынешней ситуации они предпочитают либо купить цветы у нелегальных торговцев на улице, либо вообще выбрать другой подарок, - сетует Евгения.
Помимо финансовых потерь из-за пропавшего товара, предприниматели в течение месяца простоя должны ещё отдать зарплату сотрудникам, заплатить за аренду и жилищно-коммунальные услуги (ведь холодильники с остатками растений продолжают работать), налоги. К 80 тысячам, которые пришлось выбросить вместе с засохшими цветами, перечисленные растраты составляют ещё порядка 70 тысяч рублей.
Обещанной президентом помощи от банков – отсрочки по старым кредитам, новые займы для поддержания жизнедеятельности и выплаты зарплаты работникам – просто нет. В одном учреждении говорят, что не предоставляют таких услуг, другие требуют пакет документов, на оформление которых потребуется ещё немало сил и времени (доказательство того, что прибыль снизилась не менее чем на 30%, бумаги от арендодателя о том, что плата осталась прежней, отчётные книги).
Загвоздка заключается и в том, что тот же цветочный бизнес может работать онлайн, и даже курьеры имеют разрешение на перемещения по городу. Но флористы работать в магазинах для того, чтобы собирать и оформлять букеты, не могут.
Как навскидку говорят Анна и Евгения, чтобы встать на ноги, их небольшим предприятиям понадобится как минимум три месяца после того, как все запреты снимут. Придётся делать новые закупки на сумму около 100 тысяч рублей, привлекать новых клиентов, ждать, пока у людей появится покупательская способность после кризиса.