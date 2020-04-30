Завяли гладиолусы: цветочный бизнес на Дону погибает из-за пандемии

В Ростовской области средний и малый бизнес буквально воет: из-за пандемии коронавируса все небольшие предприятия, не торгующие товарами первой необходимости, закрыты уже более месяца. Сейчас им остаётся буквально только лапу сосать. Даже те, кто налаживает торговлю онлайн, терпят огромные убытки. Период упадка переживают, в частности, представители цветочного бизнеса.К её словам присоединилась и коллега из Таганрога - Евгения. Каждый предприниматель сделал накануне закрытия большие закупки на сумму порядка 70-80 тысяч рублей. Здесь были живые цветы, комнатные и срезанные растения. Естественно, за день продать все цветы не вышло. Итог: за неделю всё пропало.Конечно, цветочные магазины могут работать на доставку, принимая заказы по телефону или через Интернет. Но это всё равно не сравнится с полноценной работой, учитывая, что на то, чтобы наладить удалённую продажу, требуется много времени.Помимо финансовых потерь из-за пропавшего товара, предприниматели в течение месяца простоя должны ещё отдать зарплату сотрудникам, заплатить за аренду и жилищно-коммунальные услуги (ведь холодильники с остатками растений продолжают работать), налоги. К 80 тысячам, которые пришлось выбросить вместе с засохшими цветами, перечисленные растраты составляют ещё порядка 70 тысяч рублей.Обещанной президентом помощи от банков – отсрочки по старым кредитам, новые займы для поддержания жизнедеятельности и выплаты зарплаты работникам – просто нет. В одном учреждении говорят, что не предоставляют таких услуг, другие требуют пакет документов, на оформление которых потребуется ещё немало сил и времени (доказательство того, что прибыль снизилась не менее чем на 30%, бумаги от арендодателя о том, что плата осталась прежней, отчётные книги).Загвоздка заключается и в том, что тот же цветочный бизнес может работать онлайн, и даже курьеры имеют разрешение на перемещения по городу. Но флористы работать в магазинах для того, чтобы собирать и оформлять букеты, не могут.Как навскидку говорят Анна и Евгения, чтобы встать на ноги, их небольшим предприятиям понадобится как минимум три месяца после того, как все запреты снимут. Придётся делать новые закупки на сумму около 100 тысяч рублей, привлекать новых клиентов, ждать, пока у людей появится покупательская способность после кризиса.