Завеса приоткрыта: ростовчанка Татьяна Котова впервые показала возлюбленного



Певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова впервые опубликовала фото с возлюбленным. Девушка по-прежнему скрывает его лицо, но подписчики рады и тому, что она немного приоткрыла завесу тайны. Артистка показала мужчину со спины и подписала фото: «Если я не афиширую свою личную жизнь, это не значит, что я одинока или нелюбима».



Эта тема всегда обсуждалась среди фолловеров — всем было интересно, занято ли сердце ростовской красавицы. Однако она ни в соцсетях, ни в интервью никогда не обсуждала этот вопрос. Сейчас она, наконец, поделилась совместным фото с избранником. Вместе с ним она отправилась на лодке на рыбалку. Котова сама попробовала себя в роди ловца — закинув удочку, она вытащила из воды несколько красивых крупных экзотических рыб. Не возвращаясь на берег, они разожгли угли и пожарили свой улов на мангале.



Недавно некоторые фолловеры ополчились на Татьяну за то, что она публикует в своём микроблоге много откровенных снимков. Певица не растерялась и дала им жёсткий ответ. Она считает, что каждый человек выкладывает те снимки, которые считает нужным. Главное — делиться своим настроением, тем более что кадры Котовой отличаются шармом и показывают миру ее красивую фигуру.

