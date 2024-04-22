Затяжная рабочая неделя в Ростове будет пасмурной и теплой

Фото: Ростов ру.

Теплые дни без осадков ожидаются в Ростове на этой затяжной неделе. О прогнозе с понедельника по субботу рассказали в Гидромете РФ.В понедельник, 22 апреля, синоптики прогнозируют ясное небо и умеренное тепло до +22 градусов. Однако уже во вторник обещают небольшое похолодание до +21 градуса и облачность.В среду, 24 апреля, несмотря на облачное небо, температура воздуха поднимется до +24 градусов. Такая же погода ожидается в четверг и пятницу - пасмурно и +24 градуса.Не стоит забывать, что предстоящая неделя предпраздничная. В субботу, 27 апреля, прогнозируют солнечный день с температурой воздуха до +25 градусов.