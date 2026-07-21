Заправки, на которых можно найти топливо в Ростове 21 июля

Фото: Дондей.

На 21 июля в Ростове-на-Дону сохраняется дефицит бензина. Вечером вторника можно заправиться на двух АЗС возле подъезда к городу — АИ-92 есть, а АИ-95 временно отсутствует.В районе Красноармейской, 105А у некоторых заправок небольшие заторы, цены достигают до 100 рублей за литр на некоторых станциях.На проспекте Михаила Нагибина, Нансена и Театральном работают АЗС, где цены ниже, а на Текучева — высокий ценник. На Сельмаше бензина нет на некоторых станциях, кроме Российская, где цены выше средней. В Западном районе топлива почти нет, кроме Вагулевского и Малиновского, где есть несколько заправок.Самое дешевое топливо — на «Роснефти» (около 71 рубля за АИ-95), чуть дороже на «Лукойле». Самые дорогие — «Флеш» и «Тбоил», цены до 140 рублей за литр.