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Заправки, на которых можно найти топливо в Ростове 21 июля

Заправки, на которых можно найти топливо в Ростове 21 июля

На 21 июля в Ростове-на-Дону сохраняется дефицит бензина. Вечером вторника можно заправиться на двух АЗС возле подъезда к городу — АИ-92 есть, а АИ-95 временно отсутствует.

В районе Красноармейской, 105А у некоторых заправок небольшие заторы, цены достигают до 100 рублей за литр на некоторых станциях.
На проспекте Михаила Нагибина, Нансена и Театральном работают АЗС, где цены ниже, а на Текучева — высокий ценник. На Сельмаше бензина нет на некоторых станциях, кроме Российская, где цены выше средней. В Западном районе топлива почти нет, кроме Вагулевского и Малиновского, где есть несколько заправок.

Самое дешевое топливо — на «Роснефти» (около 71 рубля за АИ-95), чуть дороже на «Лукойле». Самые дорогие — «Флеш» и «Тбоил», цены до 140 рублей за литр.
Фото: Дондей.
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