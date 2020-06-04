Запас компонентов крови в Ростовской области достиг критического минимума

В период пандемии коронавируса в Ростовской области наблюдается снижение числа доноров крови. Некоторые люди опасаются за своё здоровье, переживают за то, что могут заразить других, а также считают нужным остаться дома и не нарушать режим самоизоляции. В связи с этим количество доноров в регионе снизилось примерно на 20%. Об этом сообщил главный врач областной станции переливания крови20% Сергей Палухин.На Дону, как и по всей стране, существует банк, в котором кровь и её компоненты хранятся в замороженном виде. Сейчас некоторые запасы иссякают в связи со снижением количества доноров. Главврач добавил, что дефицита пока нет, однако объём эритроцитов и тромбоцитов является критически низким. Это связано также и с тем, что эти компоненты имеют очень маленький срок хранения, и сейчас нет возможности их постоянно пополнять.Напомним, нарушить режим самоизоляции разрешается, если вы хотите сдать кровь. Станции оборудованы всем необходимым для того, чтобы обезопасить посетителей.