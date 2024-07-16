Зампредседателя Общественной палаты РО встретилась с руководителями НКО в Таганроге

Фото: Общественная палата РО.

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области приехала в Таганрог на встречу с руководителями НКО и главой администрации города Андреем Фатеевым. В ходе рабочей поездки 15 июля Елена Макаренко побывала на различных объектах социальной инфраструктуры и обсудила ряд тем по реализации социальной политики.На встрече руководителей некоммерческих организаций с представителем региональной ОП на повестке дня были актуальные общественные инициативы и направления их поддержки. Спортклуб «Южный дракон» рассказал о своей деятельности. Организация уже семь лет помогает детям с ОВЗ впервые выйти в море на лодке. Директор клуба Данила Захаров уточнил, что им удалось получить гранты благотворительных фондов Владимира Потанина и «Синара». В ближайшее время станут известны результаты губернаторского грантового конкурса, в котором клуб тоже участвует.На базе «Южного дракона» и Таганрогского института экономики и управления действует инклюзивная школа гребли «Море без границ». Она вошла в топ-28 спортпроектов России в области любительского спорта.АНО «Первый взгляд» занимается масштабным экологическим просвещением и проектами по развитию городской среды. Директор организации Анастасия Забайрачная отметила, что активисты уделяют особое внимание сохранению Богудонии — одного из самых известных районов города. В прибрежной зоне обновили лестницу-спуск к воде, укрепили пролеты и береговую линию, провели субботники. Грантовый проект АНО «Чистая Богудония» был также поддержан Фондом «Синара».— Опыт работы организации позволил приступить к разработке единого подхода, который может помочь в экологизации других территорий региона. Например, через создание мест сдачи отходов — экобоксов для батареек, градусников, блистеров от лекарств и других отходов, — добавил председатель молодежного правительства Таганрога, учредитель АНО «Первый взгляд» Алексей Беляев.На встрече присутствовала организация «Речеград», которая помогает детям с нарушениями в развитии, в том числе с нарушениями речи, и их родителям. Организацию создали на базе кафедры русского языка, культуры и коррекции речи Таганрогского института имени А. П. Чехова. Для занятий с детьми оборудован отдельный класс.— В школе проводятся различные творческие мероприятия, образовано сообщество логопедов, психологов и работников соцсферы, подготовлены учебно-методические комплекты по обучению и воспитанию детей с ОВЗ, а также работает семейный клуб выходного дня, — прокомментировала глава «Речеграда» Виктория Анохина.Организация давно вышла за рамки города и планирует расширять географию своей работы.Елена Макаренко отметила, что такие добрые и полезные обществу практики обязательно поддержат со стороны Общественной палаты Ростовской области, особенно с их масштабированием, информационным и методическим сопровождением.Во время визита Елена Николаевна вместе с главой администрации приморского города посетила Дом культуры в парке имени Горького, Центр обслуживания пожилых граждан и инвалидов. В последнем строят большую беседку. В 2025 году по проекту инициативного бюджетирования там появятся экотропа, дорожки и тропинки для прогулок, пробежек и места отдыха.В парке имени М. Горького расположена Станция юных натуралистов, где обучаются почти тысяча детей, в том числе и с ОВЗ. Ребята самостоятельно сажают и ухаживают за аптекарским огородом, где растут даже краснокнижные растения.Удалось посетить и выставку открывшегося в текущем году музея, признанного объектом культурного наследия регионального уровня. Речь идет о «Доме Павла Егоровича Чехова». В нем юный писатель Антон Чехов жил три года, здесь же появились его первые литературные пробы.