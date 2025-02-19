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Замначальника отдела полиции на водном транспорте задержали в Ростове

Замначальника отдела полиции на водном транспорте задержали в Ростове
В Ростове-на-Дону был задержан заместитель начальника линейного отдела МВД — начальник следственной группы Ростовского ЛО МВД России на водном транспорте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, 18 февраля он получил от представителей коммерческой организации взятку в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. За эти деньги он должен был повлиять на своих подчинённых, чтобы они приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам процессуальной проверки.

По данным СУ СКР по Ростовской области, теперь решается вопрос о его мере пресечения.
Фото: Ростов ру
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