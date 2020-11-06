Замгубернатора Ростовской области Василий Рудой ушел в отставку

Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой покидает свой пост. Об этом стало известно 9 ноября.Известно, что Василий Владимирович ушел в отпуск с последующим увольнением. В правительстве Ростовской области в течение последних пяти лет он курировал вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи.Василий Рудой родом из Краснодарского края. В 1997 году окончил с отличием Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». После университета занимал различные должности на госслужбе. В 2011 году стал директором Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.В декабре 2015 года был назначен заместителем губернатора. Ростовской области, где и трудился вплоть до самого увольнения.