Замгубернатора Ростовской области участвует в выборах в Госдуму

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Заместитель губернатора Ростовской области и руководитель представительства региона при Правительстве РФ Артем Карцев участвует в выборах в Государственную Думу. Примечательно, что выдвигается он не от родного для своей текущей работы региона, а от Тверской области, и занимает в региональном списке партии второе место.Региональную группу возглавляет Владимир Васильев, который одновременно баллотируется по одномандатному округу. С большой вероятностью Владимир Васильев одержит победу в округе. В свою очередь, Артем Карцев получит мандат по региональной группе.Артем Карцев был назначен заместителем губернатора и руководителем представительства Ростовской области в феврале 2025 года. В его зоне ответственности — расширение участия Ростовской области в федеральных программах, вопросы социально‑экономического развития, устойчивости систем управления и безопасности территорий.Артем Карцев родился в Кировограде, военное образование получил в Рязанском высшем воздушно‑десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а в 2014 году завершил обучение в Академии права и управления ФСИН России, получив юридическое образование.До прихода в правительство Ростовской области Карцев работал в Министерстве промышленности и торговли РФ, а в 2023 году возглавил ФГУП «Научно‑производственное предприятие „Гамма“». На посту гендиректора он курировал научные разработки и вопросы комплексной защиты данных в ИТ‑сфере. Спустя два года управленец перешёл на работу в региональное правительство.Весной 2026 года Артем Карцев одержал победу на праймериз партии «Единая Россия», получив право участвовать в выборах в Госдуму.