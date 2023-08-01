Замглавы региона возглавил развитие беспилотных авиасистем в Ростовской области
В Ростовской области назначили ответственного за развитие беспилотных авиасистем. По решению губернатора это направление возглавил его заместитель Игорь Сорокин.
Внимание к беспилотным авиационным системам появилось в России после начала СВО. Когда боевое применение БПЛА показало высокую эффективность, его стали использовать и в гражданской сфере.
В Ростове уже появились курсы операторов беспилотников. А в ближайшее время планируют открыть кружки для школьников, на которых ознакомят ребят с работой квадракоптеров.
Кроме того, в Ростовской области построят завод по производству БПЛА. На это потребуется около 500 миллионов рублей инвестиций.