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Замглавы региона возглавил развитие беспилотных авиасистем в Ростовской области

Замглавы региона возглавил развитие беспилотных авиасистем в Ростовской области
В Ростовской области назначили ответственного за развитие беспилотных авиасистем. По решению губернатора это направление возглавил его заместитель Игорь Сорокин.

Внимание к беспилотным авиационным системам появилось в России после начала СВО. Когда боевое применение БПЛА показало высокую эффективность, его стали использовать и в гражданской сфере.

В Ростове уже появились курсы операторов беспилотников. А в ближайшее время планируют открыть кружки для школьников, на которых ознакомят ребят с работой квадракоптеров.

Кроме того, в Ростовской области построят завод по производству БПЛА. На это потребуется около 500 миллионов рублей инвестиций.
Фото: DonDay.ru.
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