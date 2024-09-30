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Замглавы администрации Волгодонска покидает должность

Замглавы администрации Волгодонска покидает должность
Заместитель главы администрации Волгодонска Андрей Пашко уходит в отставку. Он находится в отпуске с последующим увольнением.

Андрей Пашко родился в городе атомщиков. С 2008 года занимал должность начальника отдела координации отраслей социальной сферы администрации Волгодонска. Спустя три года он возглавил городской Департамент труда и социального развития.

Кресло замглавы администрации Волгодонска Андрей Пашко занял в марте 2022 года. Он проработал на этой должности около двух с половиной лет.

Кто теперь займет вакантное место, не сообщается.
Фото: администрация Волгодонска
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