Замглавы администрации Волгодонска покидает должность

Фото: администрация Волгодонска

Заместитель главы администрации Волгодонска Андрей Пашко уходит в отставку. Он находится в отпуске с последующим увольнением.Андрей Пашко родился в городе атомщиков. С 2008 года занимал должность начальника отдела координации отраслей социальной сферы администрации Волгодонска. Спустя три года он возглавил городской Департамент труда и социального развития.Кресло замглавы администрации Волгодонска Андрей Пашко занял в марте 2022 года. Он проработал на этой должности около двух с половиной лет.Кто теперь займет вакантное место, не сообщается.